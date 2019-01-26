РИАМО - 26 янв. В столице подвели итоги общегородского праздника «Московский день студента», в частности, в этот день объявили о запуске социального проекта «Университеты – округу», в котором примут участие 10 самых крупных вузов северо-востока Москвы, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла мероприятий «Московские сезоны».

«Сегодня, по нашей инициативе (университета РГСУ – ред.) был дан старт уникальному социальному проекту «Университеты – округу». Это 10 самых крупных вузов северо-востока Москвы. Проект будет решать вопросы по социальной работе с жителями нашего округа, в том числе и в реализации городских социальных программ, таких как «Московское долголетие», – сказала ректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталья Починок.

О запуске нового проекта стало известно в рамках празднования Дня российского студенчества в Москве. В этот день учащиеся столичных вузов участвовали в праздничной программе, проходившей на 32 площадках по всему городу: посещали экскурсии, проверяли свои знания в квесте «Я люблю тебя, Москва» и интеллектуальном турнире «IQ-гонка», встречались со знаменитостями.

Кульминацией праздника стала грандиозная ледовая вечеринка на катке «Ракета» на «ВДНХ». Там состоялась церемония награждения учащихся, показавших наиболее высокие результаты в различных соревнованиях, организованных в рамках праздника.

«Этот праздник объединяет всех, кто помнит волнение перед экзаменами, радость их сдачи, студенческую дружбу, любовь. Мы видим, как меняется Москва, что создаются возможности для самореализации жителей всех возрастов», – сказала Починок.

На празднике она также поздравила победителей интеллектуального турнира «IQ-гонка». Ими стали команды Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, Российского государственного университета туризма и сервиса и Национального исследовательского технологического университета «МИСиС». Ребятам вручили ноутбуки и другие подарки. Также Наталья Починок пообщалась со студентами и покаталась вместе с ними на коньках.

День российского студенчества отмечается ежегодно 25 января. В этот день в 1755 году был подписан указ об учреждении Московского университета. Дата также совпадает с Татьяниным днем – православным праздником, связанным с именем великомученицы Татьяны, покровительницы студентов.