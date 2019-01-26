РИАМО - 26 янв. Главное управление МЧС России по Московской области предупредило жителей региона о сильном снеге с метелью, а также о ветре с порывами до 17 метров в секунду, такие погодные условия продержатся до 27 января, сообщается на сайте ведомства.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 1-2 часа с сохранением днем 26 января и в течение суток 27 января местами в Московской области ожидается сильный снег, метель, усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду, на дорогах гололедица и снежные заносы», - уточняется в материале.

Сотрудники ведомства рекомендует при порывистом ветре убирать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу; машину ставить в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Кроме этого, жителям Подмосковья советуют воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте; поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовиться к отключению электроэнергии; передвигаться на улице осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, учитывая неровности поверхности.

Водителям рекомендуют быть предельно осторожными и внимательными. При движении соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно.

В Московском регионе в эти выходные обещают сильнейший снегопад с начала зимы. Интенсивные осадки продлятся, по прогнозу, до 28 января. Порывы ветра – до 17 метров в секунду. Прогнозируемое количество осадков – 17–22 миллиметров.