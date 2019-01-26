РИАМО - 26 янв. В эти выходные в Москве синоптики обещают сильнейший снегопад с начала зимы, прогнозируется выпадение почти половины месячной нормы осадков за выходные, при этом столичный метрополитен готов к работе в сильный снегопад, сообщается в субботу в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«По прогнозам, в ближайшие часы в Москве продолжится снегопад. Московское метро готово к работе в сложных погодных условиях, выбирайте нас для поездок», – говорится в сообщении.

В субботу в столице температура воздуха составит минус 10–8 градусов. Сильные снегопады будут сопровождаться усилением ветра, морозы смягчатся. За эти выходные синоптики обещают, что выпадет почти половина от месячной нормы осадков – около 20 миллиметров. Сугробы вырастут на 20–25 сантиметров и достигнут полуметра.

В Подмосковье и Москве на субботу объявлен «желтый» уровень опасности погоды из‑за ветра и метели.