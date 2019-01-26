РИАМО - 26 янв. Аэропорт «Домодедово» работает штатно в условиях снегопада, рейсы выполняются по расписанию, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы воздушной гавани.

«Используются 60 единиц спецтехники, которые оборудованы датчиками системы позиционирования на базе спутниковых систем для работы в условиях плохой видимости. На данный момент видимость в районе аэродрома более 1 тысячи метров. Задержанных или отмененных рейсов из-за погодных условий в «Домодедове» нет», - уточнил собеседник агентства.

В Московском регионе в эти выходные обещают сильнейший снегопад с начала зимы. Интенсивные осадки продлятся, по прогнозу, до 28 января. Порывы ветра – до 17 метров в секунду. Прогнозируемое количество осадков – 17–22 миллиметров.

В субботу в Московском регионе прогнозируемая погода – минус 13–8 градусов. Кроме того, в Подмосковье и Москве на субботу объявлен «желтый» уровень опасности погоды из‑за ветра и метели.