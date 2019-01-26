РИАМО - 26 янв. Снегопад не мешает работе автобусов «Мострансавто», рейсы в Подмосковье выполняются по расписанию, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы предприятия.

«Автобусы «Мострансавто» в условиях непогоды работают в штатном режиме. На предприятии приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности движения. В частности, при выпуске автобусов на маршруты с водителями проводятся дополнительные инструктажи о соблюдении правил дорожного движения, в первую очередь, скоростного режима, дистанции и бокового интервала», – сказал собеседник агентства.

По его словам, техническая служба усилила контроль за состоянием подвижного состава. Диспетчерскими службами филиалов «Мострансавто» организовано взаимодействие с дорожными и коммунальными службами, ответственными за содержание дорог.

В Московском регионе в эти выходные обещают сильнейший снегопад с начала зимы. Интенсивные осадки продлятся, по прогнозу, до 28 января. Порывы ветра – до 17 метров в секунду. Прогнозируемое количество осадков – 17–22 миллиметров.

В субботу в Московском регионе прогнозируемая погода – минус 13–8 градусов. Кроме того, в Подмосковье и Москве на субботу объявлен «желтый» уровень опасности погоды из‑за ветра и метели.