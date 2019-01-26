РИАМО - 26 янв. В столице начался сильнейший снегопад с начала этой зимы, синоптики прогнозируют, что к 12 часам дня выпадет до 2 миллиметров снега, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В 9:00 атмосферный фронт накрыл ТиНАО, где и начался небольшой снег. К 10:00 зона снегопада подошла к юго-западным и западным районам, где снег уже стал более интенсивный», – говорится в сообщении.

По предварительным расчетам, до 12 часов должно выпасть 1–2 миллиметра.

Синоптики прогнозируют сильнейший снегопад в эти выходные в Москве, но рекордов суточного максимума не ожидается, всего за выходные обещают около половины месячной нормы снега. Температура повысится ночью до минус 13–15 градусов, днем – минус 8–10 градусов.

Кроме того, в Подмосковье и Москве на субботу объявлен «желтый» уровень опасности погоды из за ветра и метели.