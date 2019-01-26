РИАМО - 26 янв. 745 бригад электросетевых компаний Московской области находятся в повышенной готовности из-за снегопада, бригады перешли на особый режим работы, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

«В связи с прогнозируемым ухудшением погоды: снег, местами сильный, в электросетевых компаниях Подмосковья - АО «Мособлэнерго» и ПАО «МОЭСК» - введен режим повышенной готовности. Ведется онлайн-мониторинг погодных условий. В постоянную готовность электросетевых компаний приведены 745 бригад в составе более 4,5 тысяч человек, оснащенных спецтехникой и всеми необходимыми защитными средствами, инструментами, материалами», - сказал собеседник агентства.

В целом созданная группировка позволит ликвидировать в случае необходимости аварийные ситуации на объектах энергетики, заключил собеседник.

Обильные снегопады в Москве будут идти не прекращаясь в течение 45 часов (с 12:00 26 января до 09:00 28 января). Выпадет около 20 миллиметров осадков или почти половина всей месячной нормы. Сугробы вырастут на 20–25 сантиметров и достигнут полуметра. Это будет самый мощный снегопад за текущую зиму.

Кроме того, в Подмосковье и Москве на субботу объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за ветра и метели. Максимальная температура воздуха в Москве – минус 10–8 градусов, по области – минус 13–8 градусов.