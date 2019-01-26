РИАМО - 26 янв. В субботу в воздушных гаванях Москвы и Подмосковья задержали и отменили 28 рейсов, больше всего задержек и отмен в «Домодедове», по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в московском аэропорту «Внуково» задерживается пять рейсов, в «Домодедове» задержаны два рейса, еще 13 отменено, в «Шереметьеве» три рейса задержаны.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задерживается четыре рейса.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

Обильные снегопады в Москве будут идти не прекращаясь в течение 45 часов (с 12:00 26 января до 09:00 28 января). Выпадет около 20 миллиметров осадков или почти половина всей месячной нормы. Сугробы вырастут на 20–25 сантиметров и достигнут полуметра. Это будет самый мощный снегопад за текущую зиму.

Кроме того, в Подмосковье и Москве на субботу объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за ветра и метели. Максимальная температура воздуха в Москве – минус 10–8 градусов, по области – минус 13–8 градусов.