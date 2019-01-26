РИАМО - 26 янв. Синоптики прогнозируют сильнейший снегопад в эти выходные в Москве, но рекордов суточного максимума не ожидается, всего за выходные обещают около половины месячной нормы снега, сообщил РИАМО в субботу представитель центра погоды «Фобос».

«За первый выходной день в Москве выпадет около 7,2 миллиметра осадков или 10,5 сантиметров снега. Температура повысится ночью до минус 13–15 градусов, днем – минус 8–10 градусов. В воскресенье, в теплом секторе циклона, продолжит вьюжить, снегопады – обложные, прогнозируется еще 8,8 миллиметра осадков или 12,5 сантиметров снежного покрова дополнительно сверху», – сказал собеседник агентства.

В ночь на понедельник станет прорываться холодный атмосферный фронт, заряды снега продолжатся до утра, после чего, с выходом гребня антициклона, погода наладится.

«Таким образом, обильные снегопады в Москве будут идти, не прекращаясь, в течение 45 часов (с 12:00 26 января до 09:00 28 января). Выпадет около 20 миллиметров осадков или почти половина всей месячной нормы. Сугробы вырастут на 20–25 сантиметров и достигнут полуметра», – уточнил синоптик.

Это будет самый мощный снегопад за текущую зиму. Тем не менее рекордов суточного максимума осадков не ожидается. Это достижение принадлежит 1965 году, когда в январе за сутки выпало 20 миллиметров.

Кроме того, в Подмосковье и Москве на субботу объявлен «желтый» уровень опасности погоды из за ветра и метели.