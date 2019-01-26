РИАМО - 26 янв. К 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады Главное архивное управление столицы подготовило фотовыставку по материалам фонда, в основе экспозиции снимки известных военных фотокорреспондентов Сергея Струнникова, Михаила Трахмана и Давида Минскера, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На фотографиях запечатлены будни блокадного города. В объектив попали цеха заводов, где у станков стоят женщины, старики и дети, занятия по военной подготовке, артиллерийские расчеты на улицах и разрушенные артобстрелами дома», – говорится в сообщении.

Несмотря на то что Ленинград был практически отрезан от страны и подвергался артиллерийским обстрелам, там продолжали работать заводы, школы и театры. Город снабжал армию оружием и снаряжением.

Запечатлели фотографы и посетителей Ленинградского театра музыкальной комедии, а также женщин, которые обрабатывают землю под огороды на площади Воровского (сейчас – Исаакиевская площадь).

На выставке представлен фотографии защитников Ленинграда: зенитчиков, моряков, летчиков и партизан.

Выставка в холле читального зала Главного архивного управления Москвы (улица Профсоюзная, дом 82, корпус 1) будет работать до 28 февраля. Посетить ее можно с 08:00 до 17:00 с понедельника по четверг и с 08:00 до 15:45 в пятницу.

Немецкие войска окружили Ленинград 8 сентября 1941 года. На тот момент в городе находились более 2,5 миллионов жителей, в числе которых 400 тысяч детей. Блокада длилась 872 дня, до 27 января 1944 года. За это время погибло около одного миллиона человек.

26 января 1945 года город наградили орденом Ленина, а 1 мая 1945 года Ленинград был назван городом-героем. Мужество и стойкость ленинградцев стали символом непобедимости советского народа. Памяти жертв блокады и погибших участников обороны города посвящены мемориальные ансамбли Пискаревского и Серафимовского кладбищ. Вокруг города, вдоль бывшей линии фронта, растянулся «Зеленый пояс Славы».