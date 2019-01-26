РИАМО - 26 янв. Сильный снег, метель, усиление ветра до 17 метров в секунду ожидается в столице в эти выходные, в связи с чем жителей Москвы призывают к бдительности и осторожности, а автомобилистам рекомендуют избегать опасных маневров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«По информации ФГБУ «Центральное УГМС», в ближайшие 1–2 часа с сохранением днем 26 января и в течение суток 27 января местами в Москве ожидается сильный снег, метель, усиление ветра порывами 12–17 метров в секунду, на дорогах гололедица и снежные заносы», – говорится в сообщении.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями МЧС России по Москве рекомендует автомобилистам, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Крайне важно избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.

Кроме того, при порывах ветра, находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, опасно укрываться под деревьями.

«Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Будьте внимательны и осторожны. В случае необходимости звоните по телефону «101», – уточняется в сообщении.

Прогнозируется, что в субботу в Москве может выпасть порядка 20% от месячной нормы осадков. В Московском регионе будет снег и метель, температура воздуха составит минус 13–8 градусов.

Кроме того, в Подмосковье и Москве на субботу объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра и метели.