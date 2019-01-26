РИАМО - 26 янв. В эти выходные в Московском регионе ожидаются обильные снегопады, прогнозируется выпадение более половины месячной нормы осадков, в связи с чем дорожные службы региона работают в усиленном режиме, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Согласно прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные в регионе ожидается выпадение более половины месячной нормы осадков. В связи с приближающимся снегопадом будет проведена превентивная обработка автодорог противогололедными материалами», – говорится в сообщении.

Для выполнения работ по зимнему содержанию региональной сети автомобильных дорог в этом году подготовлено порядка 4,6 тысячи единиц техники, из них 3,7 тысячи единиц – на содержание региональных и муниципальных дорог, а 1,1 тысячи единиц – для содержания федеральной сети.

Кроме того, было заготовлено более 1,5 миллиона тонн пескосоляной смеси – для обслуживания региональной улично-дорожной сети было заготовлено свыше 1 миллиона тонн реагентов, а для муниципальной улично-дорожной сети заготовлено 500 тысяч тонн.

Интенсивные осадки продлятся, по прогнозу, до 28 января. Ветер юго-восточный 3–8 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду. Прогнозируемое количество осадков – 17–22 миллиметров.

В субботу в Московском регионе прогнозируется погода – минус 13–8 градусов. Кроме того, в Подмосковье и Москве на субботу объявлен «желтый» уровень опасности погоды из‑за ветра и метели.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем.