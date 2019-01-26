РИАМО - 26 янв. В субботу в столице ожидаются метели и сильные порывы ветра до 17 метров в секунду, в связи с чем жителей города просят по возможности провести день дома, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«В городе пасмурно, минус 14 градусов. Днем потеплеет до минус 9 градусов, но будет очень снежно! Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Будьте осторожны! А лучше просто проведите этот день дома с семьей», – говорится в сообщении.

Прогнозируется, что в субботу в Москве может выпасть порядка 20% от месячной нормы осадков. В Московском регионе будет снег и метель, температура воздуха составит минус 13–8 градусов.

Кроме того, в Подмосковье и Москве на субботу объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра и метели.