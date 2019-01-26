Студенты смогли бесплатно покататься на коньках в 15 парках Москвы: на катке «Ракета» на ВДНХ, в парке Горького, на катке «Лед» и в «Сокольниках», в саду «Эрмитаж», Саду им. Баумана, усадьбе Воронцово, парке «Красная Пресня», на катке «Серебряный лед» в Измайловском парке, а также в Бабушкинском, Лианозовском, Перовском, Таганском, Филевском парках и в парке «Северное Тушино».