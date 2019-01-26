© РИАМО
, Николай Корешков
В этом году в Москве для студентов организовали большой общегородской праздник-фестиваль. Первый Московский день студента прошел 25 января более чем на 30 городских площадках, в нем приняли участие десятки тысяч столичных студентов. Корреспондент РИАМО узнал, как веселятся современные студенты.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: празднование дня студента в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: празднование дня студента в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
Для студентов в Москве подготовили бесплатные квесты, экскурсии, кинопоказы, праздничные программы на катках, горнолыжных склонах и в парках.
© РИАМО
, Николай Корешков
Студенты смогли поучаствовать в квесте «Я люблю тебя, Москва», для которого специально разработали 30 различных маршрутов, а итоги будут подведены на вечеринке закрытия, которая состоится на катке ВДНХ.
© РИАМО
, Николай Корешков
В лектории Музея Москвы состоялся студенческий рэп-баттл – Drop the mic.
© РИАМО
, Николай Корешков
Студенты 10 московских вузов приняли участие в дискуссионных клубах «Диалог на равных». Также прошли кибертурниры, интеллектуальная «IQ гонка» и студенческое стендап-шоу.
© РИАМО
, Николай Корешков
Основные развлекательные программы по традиции прошли на столичных катках.
© РИАМО
, Николай Корешков
Студенты смогли бесплатно покататься на коньках в 15 парках Москвы: на катке «Ракета» на ВДНХ, в парке Горького, на катке «Лед» и в «Сокольниках», в саду «Эрмитаж», Саду им. Баумана, усадьбе Воронцово, парке «Красная Пресня», на катке «Серебряный лед» в Измайловском парке, а также в Бабушкинском, Лианозовском, Перовском, Таганском, Филевском парках и в парке «Северное Тушино».
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: празднование дня студента в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
Кроме того, настоящим подарком для спортсменов-экстремалов стало бесплатное катание на горных лыжах и сноубордах в СК «Ново-Переделкино» и «Куркино».
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: празднование дня студента в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: празднование дня студента в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
Грандиозная кульминация Дня студента в Москве – вечерняя дискотека на льду на ВДНХ. Праздничная программа на катке «Ракета» продлится до 22:00.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: празднование дня студента в Москве
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