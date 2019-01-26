РИАМО - 26 янв. В столице в субботу выпадет 1/5 часть месячной нормы осадков, сугробы вырастут на 10 сантиметров, прогнозируются обильные снегопады с ветром, сообщается на сайте «Метеовести».

«По модельным оценкам, выпадет около 7–9 миллиметров осадков (1/5 часть месячной нормы), а сугробы подрастут на 10 сантиметров. Днем облачно, временами снег, метель», – говорится в сообщении.

Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта с запада, откуда потянутся массивы облачности и обложные снегопады, сопровождаемые усилением ветра, метелью и смягчением морозов.

Максимальная температура воздуха в Москве – минус 10–8 градусов, по области – минус 13–8 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный 5–10 метров в секунду, местами порывы – 15–17 метров в секунду. Атмосферное давление в средине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 80%.