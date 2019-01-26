РИАМО - 26 янв. Столица России возглавила рейтинг электронных правительств, составленный Организацией объединенных наций, в рейтинге учитывается индекс местного онлайн-обслуживания, сообщает Life.

Соответствующий документ опубликовал департамент по экономическим и социальным вопросам ООН.

«Среди десяти лучших из 40 городов, отобранных для эксперимента, Москва занимает первое место. За ней следуют Кейптаун и Таллин, а также Лондон и Париж», – говорится в сообщении.

Эксперты при формировании рейтинга разработали индекс местного онлайн-обслуживания. Он составляется на основе технических аспектов и содержания правительственных порталов, качества предоставления услуг, а также инициативы по повышению электронного участия через веб-сайт.

В итоге Москва соответствует 55 показателям из 60 возможных.