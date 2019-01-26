РИАМО - 26 янв. В столице на проспекте Мира между мужчиной и его бывшей сожительницей произошел конфликт, в результате которого мужчина нанес пострадавшей и ее матери ножевые ранения, одна из женщин скончалась на месте, вторая доставлена в больницу, сообщается на сайте ГСУ СК России по Москве.

«По данным следствия, вечером 25 января в квартире одного из жилых домов на проспекте Мира между мужчиной и его бывшей сожительницей произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес женщине колото-резаные ранения, а также причинил повреждения ее матери. От полученных повреждений женщина 1985 года рождения скончалась на месте, а ее мать 1955 года рождения доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении.

Подозреваемый – мужчина 1986 года рождения – задержан. С ним проводятся следственные действия. Кроме того, следователи проводят осмотр места происшествия, а также иные неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 105 УК РФ «Убийство».