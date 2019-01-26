РИАМО - 26 янв. В Дмитровском городском округе в деревне Зверково загорелся частный дом, информация о пострадавших уточняется, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Двадцать шестого января в 02:50 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, деревня Зверково, дом 6», – говорится в сообщении.

Для тушения пожара привлечено три единицы техники, а также 11 человек.

Информация о пострадавших уточняется.