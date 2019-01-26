РИАМО - 26 янв. На востоке столицы с 31 января по 30 июля перекроют для движения транспорта Главную аллею в связи с продлением сроков работ на инженерных сетях, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок: Главная аллея от пересечения с Первомайской улицей до пересечения с Московским проспектом. Период: с 31 января по 30 июля круглосуточно», – говорится в сообщении.

На участке будут действовать полные перекрытия.