РИАМО - 26 янв. В двухэтажном административном здании на востоке Москвы загорелась кровля, пострадавших нет, люди самостоятельно покинули помещения, сообщается в субботу на сайте ГУ МЧС России по столице.

«Двадцать пятого января в 22:20 <…> поступило сообщение о загорании по адресу: улица Плеханова, пересечение с шоссе Энтузиастов. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли по указанному адресу. Было установлено что происходит загорание кровли двухэтажного административного здания. До прибытия пожарно-спасательных подразделений люди самостоятельно покинули здание», – говорится в сообщении.

В 22:38 загорание локализовали. В 22:52 ликвидировали загорание кровли и деревянной надстройки на площади 150 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.