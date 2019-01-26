РИАМО - 26 янв. Для поддержания активности в холодные дни специалисты по питанию посоветовали употреблять горячие супы, цельнозерновой хлеб, яйца, рыбу и теплые отвары.

«Для того, чтобы чувствовать себя максимально хорошо в зимние морозы, нам очень важно придерживаться принципов питания, которые помогут нам быть энергичными, активными и здоровыми. Ешьте супы на курином бульоне, но приготовленном из деревенской курицы, чтобы избежать попадания антибиотиков и гормонов из магазинной курицы, а также на овощном и рыбном бульоне и с морепродуктами», - сказала РИАМО консультант по питанию, фитнес-диетолог, коуч по здоровью Нью-Йоркского института питания Institute for Integrative Nutrition Диляра Бареева.

Она посоветовала не добавлять в суп картофель и макароны, а вместо них положить фасоль, гречку, полбу, чечевицу, нут или горох. Это горячее блюдо также будет особенно хорошо с овощами и зеленью, в том числе со стручковой фасолью, свеклой и шпинатом, а также с цветной, краснокочанной, белокочанной и брюссельской капустой, морковью, брокколи, укропом и петрушкой.

«Не ешьте супы-пюре на сливках, так как молочная продукция закисляет организм, что приводит к воспалительным заболеваниям и способствует накоплению слизи в организме, что может привести к насморку, налету на языке и так далее», - добавила Бареева.

Диетолог отметила, что зимой из-за короткого светового дня и недостатка солнечных лучей человек не получает жизненно важный витамин D. Чтобы поддерживать его уровень в организме, необходимо включить в свой рацион яйца высшей категории, желательно деревенские, а также красную рыбу.

«Витаминизация - залог успеха в противостоянии простудам, гриппу, ОРВИ и банальному насморку. Витамин B отвечает и за хорошее настроение, и за стрессоустойчивость, и за внешний вид кожи, волос, ногтей. Орехи, горох, рис, гречневая каша, кукурузная каша, да и в целом все крупы и цельнозерновой хлеб помогут ощутимо пополнить запас этого витамина, если употреблять их регулярно, лучше в первой половине дня», - сообщила врач-диетолог Татьяна Рыкалова.

По ее словам, витамин Е помогает защищать кожу от обветривания и мороза. Получать этот витамин диетолог порекомендовала из нерафинированного подсолнечного масла – его можно есть по половине столовой ложки в день или заправлять им различные витаминные салаты.

«Добавьте в рацион теплые отвары чабреца, бергамота, облепихи, ягодные морсы: клюквенный, брусничный, черной смородины, напитки из шиповника с долькой лимона и кусочком имбиря – это будет отличным источником тепла, энергии, хорошего настроения и витаминизации вашего организма», - заключила Рыкалова.

В свою очередь, врач-диетолог Ирина Лизун рассказала РИАМО, что зимой потребность в энергии у человека возрастает, поэтому стоит включить в рацион жирные продукты с большим содержанием омега-3 и с низким содержанием насыщенных жиров.

«Я могу порекомендовать жирные сорта рыб – это красная и белая раба, например, палтус, скумбрия. Они все очень богаты омега-3 кислотами. Это те жиры, которые крайне необходимы нашему организму. Но нужно помнить о том, что если мы выбираем рыбу, то необходимо купить некультивированную рыбу, то есть дикую, так как в ней содержится намного больше омега-3», - сказала Лизун.

Она добавила, что укреплению иммунитета способствуют продукты, содержащие витамин С. Он находится в цитрусовых, красном болгарском перце, а также в замороженных ягодах, например, в бруснике и смородине.