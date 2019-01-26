РИАМО - 26 янв. В квартире жилого дома на юго-востоке столицы в Батайском проезде произошел пожар, спасли восемь человек, сообщается в субботу на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«Двадцать шестого января в 01:03 <…> поступило сообщение о загорании по адресу: Батайский проезд, дом 1. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли по указанному адресу. Было установлено, что происходило загорание в квартире на 9-м этаже 14-этажного жилого дома. Спасено восемь человек (из них два человека переданы для осмотра медикам)», – говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала. В 01:31 возгорание локализовали. В 01:39 ликвидировали загорание личных вещей и мебели в квартире на 9-м этаже на площади 20 квадратных метров.

Пожар произошел в башне «Москва‑Сити»>>