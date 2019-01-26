РИАМО - 26 янв. Снег и метель ожидается в Московском регионе в субботу, температура воздуха составит минус 13–8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием активного атмосферного фронта. При облачной погоде пройдет снег, местами сильный, метель. Максимальная температура воздуха в Москве – минус 10–8 градусов, по области – минус 13–8 градусов», – говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-восточный 5–10 метров в секунду, местами порывы – 15 метров в секунду. Атмосферное давление в средине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 80%.

«В столице погода начнет меняться. Атмосферное давление будет падать, начнется снег, но температура останется ниже нормы. Для метеозависимых людей с проблемами со здоровьем такие погодные условия являются нагрузочными и переносятся гораздо тяжелее. Могут усиливаться сосудистые спазмы, очень высок риск развития инфаркта миокарда, приступов стенокардии, скачков артериального давления, появления сильных головных болей», – предупреждают синоптики.

Кроме этого, при сильном холоде могут развиваться аллергические реакции на мороз – покраснение кожи, сыпь, шелушение, одышка и чувство нехватки воздуха, а также усиление болевых симптомов и скованность в суставах, поэтому необходимо соблюдать осторожность, избегать длительного пребывания на морозе и не переохлаждаться.