РИАМО - 25 янв. 5-летний Саша Февралев из Балашихи получил от музыкантов группы «Би-2» альбом и книгу с автографами, памятные подарки передал глава городского округа Сергей Юров, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Перед Новым годом мальчик загадал желание – познакомиться с артистами. Записка с его просьбой была на одном из шаров, украшавших елку в Кремлевском дворце. Перед началом Госсовета губернатор Московской области Андрей Воробьев снял игрушку с новогоднего дерева. Традицию исполнения детских желаний положил президент РФ Владимир Путин.

«У нас с мужем двое детей – сын Саша и дочка Аня. Нам предложили поучавствовать в благотворительной акции, я отправила анкету с пожеланиями сына и вот его мечты начали сбываться», - сказала мама Саши Наталья Февралева.

Саша Февралев также очень хочет познакомиться с популярной исполнительницей Славой. Такая возможность у него появится 30 января перед началом концерта певицы в балашихинском КДЦ «Заря». Ранее были исполнены желания 11-летней Леры Сайкова из Одинцовского района, которая хотела беспроводной микрофон, а также 13-летней Кати Ильиной из Солнечногорского района, мечтавшей сняться в фильме.