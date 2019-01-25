РИАМО – 25 янв. В пятницу состоялось заседание высшего совета Федерации регби России во главе с его председателем Игорем Артемьевым, одной из тем собрания стало развитие регби на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Сейчас на территории Подмосковья насчитывается 1084 профессиональных регбиста, 94 из которых выступают в составе сборных России, а также 16 тренеров и восемь специалистов.

«В чемпионатах России по регби и регби-7 выступают две мужские команды клуба «ВВА-Подмосковье». В 2018 году команда по классическому регби стала бронзовым призером турнира, а «семерочники» стали чемпионами. Женский клуб «РГУТИС-Подмосковье» в очередной раз стал чемпионом России по регби-7», – отмечается в сообщении.

В 2018 году возобновилось строительство стадиона «Монино» – первой специализированной арены для игры в регби.

«В конце прошлого года было выполнена половина работ: на завершающей стадии находилось возведение восточной трибуны. Западная трибуна и стадион в целом будут сданы к сентябрю 2019 года. Арена будет вмещать 8160 человек и станет центральной для сборных России по регби», – добавляется в материале.

Стоимость проекта составляет 922,1 миллиона рублей, 333 из которых выделены на 2019 год. Это с учетом оборудования дополнительных полей. Одним из них станет поле на территории учебно-тренировочного центра «Сатурн» в Кратове, которое уже размечено под регби.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что на текущий момент в регионе работают центр спортивной подготовки в Монине, училище олимпийского резерва в Краснознаменске и девять спортивных школ, которые занимаются подготовкой регбистов.

«В 2019 году их финансирование увеличено на 42%, со 156 миллионов рублей до 222 миллионов. В сентябре 2019 года планируется создание еще шести муниципальных отделений: в Химках, Королеве, Видном, Ступине, Домодедове и Шатуре. Они дополнительно дадут 670 регбистов и 15 тренеров. На их развитие в 2019 году выделено 8,636 миллиона рублей», – резюмировал министр.