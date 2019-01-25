РИАМО - 25 янв. На территории Московской области еще один застройщик получил право привлекать средства граждан-соинвесторов по новой схеме финансирования долевого строительства с использованием эскроу-счетов, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

«Главгосстройнадзор Московской области подтвердил соответствие строительной компании ООО «Строительный трест 10» требованиям 214-ФЗ и выдал застройщику советующее заключение по новой схеме финансирования долевого строительства. Таким образом компания при реализации рассмотренного проекта имеет право привлекать деньги граждан с использованием эскроу-счетов», – отмечается в сообщении.

Руководитель Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян уточнил, что застройщик ООО «Строительный трест 10» получил заключение о соответствии на жилой дом №4 по улице 3-го Интернационала в Ногинске.

«В новостройке предусматривается размещение дошкольного образовательного учреждения на первом и втором этажах и объектов общественно-делового назначения на первом этаже. Дом рассчитан на 677 квартир, площадь которых составит 38,3 тысячи квадратных метров», – пояснил Гарибян.

В рамках новой схемы финансирования, теперь средства граждан депонируются на эскроу-счетах в уполномоченном банке на период строительства объектов, напомнили в пресс-службе ведомства.

За прошедший 2018 год Главгосстройнадзор Московской области выдал 297 заключений о соответствии застройщиков и их проектных деклараций требованиям 214-ФЗ (ЗОСТ).

Заключение о соответствии дает право компаниям, ведущим строительство жилой недвижимости на территории Московской области, зарегистрировать в Росреестре первый договор участия в долевом строительстве и открыть продажи.

С 1 июля 2019 года все застройщики будут обязаны перейти к использованию счетов эскроу для привлечения денежных средств граждан в рамках долевого строительства. Это касается и новых и уже начатых проектов, вне зависимости от даты регистрации первого договора долевого участия. При этом данный способ привлечения денежных средств будет отражен в ЗОСТ.