РИАМО - 25 янв. В рамках форума «Молодой предприниматель Москвы» известные бизнесмены поделились опытом ведения своего дела со столичными студентами, мероприятие собрало более 10 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в качестве спикера в форуме «Молодой предприниматель Москвы». Он поздравил студентов с Татьяниным днем и наградил победителей конкурса «Лучший сайт стартапа форума».

«Форум прошел во Дворце спорта «Мегаспорт» и собрал 10 тысяч студентов московских вузов. Это заключительное мероприятие первого цикла тренингов и квестов в рамках «Бизнес уикендов»», – говорится в сообщении.

На форуме с московскими студентами поделились бизнес-опытом такие известные предприниматели, как основатель и генеральный директор компания «Мосигра» Дмитрий Кибкало, основатель проекта Siberia Сергей Косенко, основатель онлайн-школы английского языка SkyEng Григорий Соловьев.

Участники форума, разбившись на десять команд, в режиме нон-стоп разрабатывали свои проекты – лэндинговые страницы – под руководством тьюторов. Призом для победителей стала возможность участвовать в бизнес-акселераторе для реализации идеи.

На сегодняшний день в Москве осуществляют свою деятельность более 64 тысяч молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет (8% от числа столичных предпринимателей).

В Москве создана качественная и разнообразная инфраструктура для развития бизнеса – коворкинги, бизнес-инкубаторы, технопарки.

На постоянной основе организуются разноформатные бесплатные обучающие мероприятия для предпринимателей (деловые, семинары, тренинги), спикерами которых выступают успешные предприниматели и профессиональные бизнес-тренеры. Среди популярных тематик обучения – маркетинг, формирование эффективной команды, создание бизнес-модели, налоговый и бухгалтерский учет, личная и профессиональная эффективность.

Для начинающих предпринимателей открыта «Стартап-школа МБМ». Программа рассчитана на пять дней, каждое занятие длится 4,5 часа. Слушатели тестируют бизнес-идеи, изучают упаковку продуктов, рекламу и управление продажами, а также знакомятся с мерами поддержки малого и среднего бизнеса в Москве.

Занятия проводятся бесплатно. В 2018 году школу окончили более 2 тысяч москвичей, из них 31% – в возрасте до 30 лет.

В конце 2018 года запущен специальный проект для школьников и студентов «Бизнес уикенды». За первый квартал реализации проекта более 12 тысяч ребят субботу и воскресенье проводили на бизнес-квестах и бизнес-интенсивах. Лучшим ученикам, успешно сдавшим итоговое тестирование, предлагается запустить стартап в бизнес-акселераторе и претворить свои бизнес-идеи в жизнь.

В целом, в прошлом году более 100 тысяч предпринимателей и граждан, планирующих открыть свое дело, приняли участие в обучающих мероприятиях правительства Москвы – семинарах, мастер-классах, конференциях, специальных образовательных проектах и форумах.