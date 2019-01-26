РИАМО - 26 янв. Организаторы фестиваля «Русский холодец» в Павловском Посаде в субботу собираются приготовить самый большой в мире Царь-холодец, на фестивале также пройдут конкурсы на лучшее приготовление холодца, студня, заливного блюда, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Павловопосадцы подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса. 26 января 2019 года на VII гастрономическом фестивале «Русский холодец», который пройдет в музейно-выставочном комплексе «Княжий двор», в честь 175-летия города Павловский Посад организаторы планируют изготовить самый большой в мире Царь-холодец весом более 175 килограммов», — говорится в сообщении.

Фестиваль проводится с 2014 года на территории музейно-выставочного комплекса «Княжий двор». Для гостей праздника будут подготовлены конкурсы, мастер-классы, аттракционы, театрализованные выступления, народные песни и танцы, самые разнообразные угощения и холодец всех самых возможных форм и содержания. Принять участие в конкурсной программе смогут все желающие.

Жюри будет оценивать работы в трех номинациях: лучшее приготовление холодца, студня, заливного блюда; лучший рецепт хрена, горчицы, соусов к холодцу «ХРЕНовая поляна» и конкурс домашних настоек «СТУДЕгрейка».

Праздник «Русский холодец» является финалистом национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучший проект в области гастрономического туризма», дипломантом III степени в номинации «Площадка для проведения туристического события».

В 2018 году павловопосадский зимний фестиваль «Русский холодец» вошел в топ-200 лучших событий года национального календаря Events In Russia.