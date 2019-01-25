РИАМО – 25 янв. Гости «Аптекарского огорода» в столице с 1 февраля смогут наслаждаться видами экзотических растений на несколько часов дольше, такой сюрприз подготовили накануне Дня святого Валентина, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«С 1 февраля, в преддверии Дня всех влюбленных, тропики в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» будут открыты до 1 часа ночи, впервые в более чем 312-летней истории — с четверга до субботы включительно», – отмечается в сообщении.

Помимо этого, вечером среди тысяч орхидей, бананов, хищных растений, лиан, ананасов, кофе, папайи и монстер будет играть музыка, которая приятно удивит посетителей сада.

«Ночное посещение экзотических сокровищ «Аптекарского огорода» – это доступ в историческую Пальмовую и Викторную оранжереи по сниженной цене 50 рублей с 20:00 до 1:00 (стандартная стоимость билета в сад – 300 рублей, льготная – 200 рублей).

«Помимо этого, с 1 февраля в «Аптекарском огороде» будут проходить музыкальные вечера – живые выступления артистов в самых разнообразных жанрах по вторникам, средам и пятницам», – заключается в материале.