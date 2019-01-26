РИАМО - 26 янв. В деревне Львово под Волоколамском в субботу пройдет VI ежегодный рыболовный благотворительный фестиваль по ловле сига со льда «Сиголов-2019», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Расчехляйте ваши блесны, господа рыболовы! У вас есть шанс поймать не только премиального сига, но и редчайших в нашей полосе муксуна, пелчира и нельму. По окончании фестиваля обещано мощнейшее Шурпа-шоу», – говорится в сообщении.

Ежегодный благотворительный рыболовный фестиваль «Сиголов» организует администрация рыболовной базы «Львово».

Участие в мероприятии платное.

Собранные средства будут переданы Волоколамской городской общественной организации инвалидов-колясочников и направлены на организацию мероприятий по социальной реабилитации ее членов, в том числе на проведение рыболовных соревнований среди инвалидов.

Основными задачами фестиваля являются популяризация русской зимней рыбалки, пропаганда активного, здорового образа жизни и бережного отношения к окружающей среде.