РИАМО - 26 янв. Первая в Москве большая школа зооволонтера откроется в субботу в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», стать ее участником сможет каждый посетитель, говорится в сообщении пресс-службы сада.

Организатор школы – сеть котокафе «Котики и люди».

«Хотите помогать кошкам в городе? Присоединяйтесь! Мы поговорим о новом законе о животных, о ситуации с бездомными кошками в Москве, расскажем и покажем счастливые истории спасения кошек, ответим на все вопросы, раздадим памятки, где будет содержаться вся необходимая информация о том, как помочь кошке», – говорится в сообщении.

«Кошки в городе» – открытый общественный благотворительный проект, основанный котокафе «Котики и люди», организацией

«Котоспас» и Фондом защиты городских животных.

Проект нацелен на объединение всех зоозащитных организаций и поддержан правительством Москвы.