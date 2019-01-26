РИАМО - 26 янв. Участники открытых мероприятий городского проекта «Субботы московского школьника» узнают об особенностях японской поэзии, прикоснутся к тайнам криминалистики, разберутся в устройстве современного автомобиля и поучатся эффективной коммуникации, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования Москвы.

«Узнать, как производить диагностику неисправностей автомобиля, а также разобраться с его устройством смогут участники мастер-классов направления «Профессиональная среда». Почувствовать себя покорителем планет Солнечной системы и основателем инновационных колоний смогут школьники, приняв участие в профориентационной игре «Январский бум», которая пройдет в Московском государственном образовательном комплексе», – отмечается в сообщении.

Кроме того, гости Российского государственного университета правосудия попадут в мастерскую хокку, где им расскажут о лучших образцах древнего жанра японской поэзии. Участники интерактивной игры в Московском городском университете управления правительства Москвы узнают об основных приемах и методах ведения следственной работы.

На лекции «Ревизор и аудитор – история, настоящее и будущее профессий» направления «Финансовые и предпринимательские субботы» расскажут об истории становления контрольных органов в России и профессиях ревизора, аудитора, контрактного управляющего.

Мероприятие направления «Субботы будущего», посвященное научному искусству сайнс-арт, пройдет в Московском центре качества образования. Какова роль сайнс-арт в мировых науке и искусстве и где пролегает граница между произведением и наукообразной работой, расскажет глава выставочного отдела объединения «Выставочные залы Москвы» Екатерина Щербакова.

В Городском психолого-педагогическом центре пройдет мероприятие «Форсайт профессионального успеха». Ребятам откроют секреты эффективной коммуникации. Во время социальной игры школьники научатся легко находить общие темы, договариваться и достигать поставленных целей в команде.