РИАМО - 25 янв. Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев прокомментировал спор главы «Роснано» Анатолия Чубайса и официального представителя МИД России Марии Захаровой, сообщает Газета.ru.

Он в своем Instagram отметил, что даже не помнит имени Чубайса, который все время «рассказывает сказки», как кот-ученый.

«Так вот, он теперь оказывается еще и оскорбляет женщин. Господин Чубайс, извинись. Ты же мужик?» – написал Фадеев.

При этом он назвал Захарову своей «подругой».

Полемика между дипломатом и предпринимателем возникла после того, как последний написал в своем Facebook следующую фразу: «Россия – страна бедная, значительная часть населения живет бедно или очень бедно». Официальный представитель МИДа не оставила без внимания такую публикацию и напомнила, что сам Чубайс в течение долгого времени был членом правительства, а потому именно с него стоит спрашивать за причины сложившейся в стране ситуации.

Чубайс позднее подчеркнул, что считает дискуссию завершенной, а выводы из нее «очевидными». Он выразил «восхищение» мастерством Захаровой вести диалог, где ответ никому не нужен и содержание никого не интересует, а интересуют аудитория, зритель, хайп и кликбейт.

Также глава «Роснано» предложил заменить Захарову на певицу Ольгу Бузову.