РИАМО - 25 янв. В Московской области в этом году планируют запустить новую меру поддержки для предпринимателей, развивающих физическую культуру и массовый спорт, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

В 2019 году в Подмосковье начнет работать новая мера финансовой государственной поддержки – частичная компенсация затрат субъектов малого и среднего бизнеса, предоставляющего услуги в сфере физической культуры и массового спорта.

«С каждым годом мы актуализируем наши меры поддержки и вместе с предпринимательским сообществом решаем, чего еще не хватает, чтобы малый бизнес активнее развивался в Подмосковье. Так в этом году запускаем новую меру государственной поддержки малого бизнеса в Московской области», – сказал заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

Он добавил, что в Подмосковье будут мотивировать компании создавать спортивные объекты, чтобы этих объектов для населения стало больше.

По его словам, правительство Московской области готово субсидировать определенную часть затрат предпринимателей, понимая, что в регионе такой бизнес нужен.

«В регионе много новостроек и жилых комплексов, где и детям, и взрослым хотелось бы по выходным цивилизованно отдохнуть, провести вместе время, например, покататься на коньках или санках. Мы хотели, чтобы бизнес учитывал это и немного переформатировал свою работу», – дополнил Хромов.

Уже есть ряд предпринимателей, готовых войти в этот бизнес. Так, в Коломне один из предпринимателей хочет построить теннисные корты. В Балашихе планируют модернизировать и сделать хорошую и безопасную горку.

Хромов добавил, что в 2019 году в бюджете на мероприятия по этой программе заложено 100 миллионов рублей. Как один из вариантов, рассматривается сумма субсидий до 10 миллионов рублей на один субъект малого бизнеса, но при условии, что эта сумма не превышает 50% от вложений бизнеса.

«Конкурс на получение субсидии начнется 1 сентября 2019 года, как и на все остальные меры финансовой поддержки МСП. Любой предприниматель, зарегистрированный в Московской области, может в течение года произвести затраты, а затем после 1 сентября через сайт госуслуг подать заявку на компенсацию затрат», – подчеркивается в материале.

С 2018 года все меры государственной поддержки переведены в электронный вид, что максимально упрощает процедуру подачи документов и позволяет значительно экономить время предпринимателей.

Московская область занимает лидирующее положение по количеству малого бизнеса и его вкладу в экономику региона. В Подмосковье 337 тысяч субъектов малого бизнеса, ежегодно их количество в регионе увеличивается минимум на 15 тысяч субъектов.