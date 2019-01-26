РИАМО - 26 янв. В Московском областном НИИ акушерства и гинекологии в субботу состоится I форум акушеров-гинекологов Московской области, на форуме будут обсуждаться «подводные камни» одной из самых распространенных акушерских операций — кесарева сечения, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

В мероприятии примут участие министр здравоохранения области Дмитрий Матвеев, президент МОНИИАГ Владислав Краснопольский, директор МОНИИАГ Василий Петрухин, главный акушер-гинеколог Подмосковья Ольга Серова и другие.

В рамках форума пройдет обсуждение множества вопросов в области акушерства, таких как: анализ оперативного родоразрешения беременных, кесарево сечение при преждевременных родах, роль кардиотокографии в показаниях к кесареву сечению, лечение осложнений кесарева сечения и другие.