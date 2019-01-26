РИАМО – 26 янв. Фронтовые письма известного поэта, барда Евгения Аграновича прочтут в столичном Музее Победы в субботу в ходе акции «Семейная история войны», говорится в сообщении пресс-службы культурного учреждения.

«В интерьере трехмерной инсталляции «Битва за Берлин. Подвиг Знаменосцев» впервые прочитают фронтовые письма поэта. Будучи во время Великой Отечественной войны военкором, Евгений Агранович писал их с фронта своему брату Леониду. Эти пожелтевшие от времени страницы бережно хранятся в семейном архиве уже более 70 лет. На творческой встрече они прозвучат благодаря Анне Пиотровской, жене его сына», – отмечается в материале.

На мероприятии зрители также услышат песни и стихи Аграновича в исполнении барда Михаила Альтшуллера.

«Стать участниками мероприятия смогут все посетители музея. Начало в 12:00», – дополняется в сообщении.

Евгений Агранович является автором известных песен «От героев былых времен» (из фильма «Офицеры), «Я в весеннем лесу пил березовый сок» («Ошибка резидента»), «Одесса-мама», «Пыль». По сценариям Аграновича снято множество художественных картин. Он награжден боевыми медалями и наградами: орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны II степени.