РИАМО – 25 янв. Власти Москвы намерены устанавливать остановки наземного транспорта в 400-600 метрах от каждого дома, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил о возможности создания дорожек к транспортно-пересадочным узлам по принципу urban health, который предполагает небольшое удлинение маршрута ради увеличения двигательной активности горожан.

«Ставить остановки подальше от работы и дома не собираемся – хотим, чтобы остановка наземного транспорта, или станция метро или ж/д платформа была в 400-600 метрах от каждого дома», – говорится в сообщении.