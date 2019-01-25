РИАМО - 25 янв. В пятницу прошла торжественная церемония вступления Татьяны Витушевой в должность главы Рузского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Инаугурацию открыл председатель совета депутатов округа Сергей Макаревич, зачитавший решение совета об избрании Татьяны Витушевой. В ходе торжественной церемонии Татьяне Витушевой вручили должностной знак – символ главы Рузского городского округа, после чего она произнесла присягу главы», – говорится в сообщении.

Со вступлением в должность Витушеву поздравили представители правительства Московской области, депутаты Московской областной думы, члены общественных организаций.

Постоянный представитель губернатора Московской области Александр Горбылев зачитал поздравительный адрес от губернатора региона Андрея Воробьева.

«Уважаемая Татьяна Семеновна! Примите самые теплые поздравления по случаю вступления в должность Главы Рузского городского округа. У Вас значительный опыт работы в сфере государственного управления, Вы проявили себя как серьезный профессионал и ответственный руководитель. Ваши деловые качества позволяют Вам решать серьезный спектр задач», – говорится в тексте поздравления губернатора.

Воробьев отметил, что рассчитывает на успешное развитие городского округа под руководством Витушевой. Он также пожелал главе округа реализации всех проектов и идей, конструктивных решений, здоровья и благополучия

«Для меня высокая честь сегодня в этот торжественный день поздравить Татьяну Семеновну, как коллегу, с которой я проработала несколько лет, с этим очередным жизненным этапом. У Вас огромный потенциал, Вы – человек команды губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Сил Вам, мужества и терпения», – заявила советник губернатора региона по вопросам здравоохранения Нина Суслонова.

Витушева в своем обращении поблагодарила за поздравления и поддержку, а также выразила уверенность, что справится с возложенными на нее задачами.

«Уважаемые жители Рузского городского округа. В этот знаменательный для меня день, я хочу, в первую очередь, сказать спасибо вам. И спасибо нашему губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву, потому что он оказал мне доверие, его поддержка была мне очень и очень необходима», – заверила глава Рузского городского округа.

Совет депутатов округа 18 января единогласно проголосовал за назначение Витушевой главой Рузского городского округа.

Татьяна Витушева родилась городе Рославль Смоленской области. С 2011 года работала на должности заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства правительства Московской области, первого заместителя министра ЖКХ Московской области. В 2012 году назначена на должность заместителя министра строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

В апреле 2013 года была назначена на должность начальника Главного управления Государственного административно-технического надзора Московской области – главного государственного административно-технического инспектора Подмосковья.