РИАМО - 25 янв. На 26 и 27 января компания «Аэрофлот отменила 131 рейс, вылетающий из аэропорта «Шереметьево» и прибывающий в воздушную гавань из-за сильного снегопада и метели, сообщается на сайте компании.

«В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту «Шереметьево» «Аэрофлот» вносит изменения в расписание рейсов 26 и 27 января. Оповещение пассажиров проводится через центр информации и бронирования», – говорится в сообщении.

Речь идет как о рейсах внутри России, так и о полетах за рубеж.

Кроме того, компания перенесла вылет 55 рейсов 26 января и 96 рейсов 27 января на более позднее время.

«Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами «Аэрофлота»», – уточняется в материале.

Узнать дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования «Аэрофлота»: 8(495)223-55-55 (Москва), 8(800)444-55-55 (звонок по России бесплатный), *555 (бесплатно для мобильных телефонов) или в офисах собственных продаж авиакомпании.

В Московском регионе 26 и 27 января ожидается выпадение более половины месячной нормы осадков. Сугробы вырастут на 20-25 сантиметров и могут достигнуть в Подмосковье 65-70 сантиметров и больше, а в Москве – 55 сантиметров.

Обильные снегопады в Москве будут идти, не прекращаясь, в течение 45 часов (с 12 часов 26 января до 9 часов утра 28 января). Температура воздуха составит минус 12 градусов, порывы ветра могут достигнуть 17 метров в секунду.

Сугробы в Московском регионе могут вырасти до 55–70 см после снегопада в выходные>>