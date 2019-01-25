РИАМО - 25 янв. За январь-ноябрь 2018 года среднемесячная заработная плата работников организаций Подмосковья составила свыше 49 тысяч рублей и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилась на 8,8%, говорится в сообщении пресс-службы Мособлстата.

«Самая высокая среднемесячная заработная плата сложилась в организациях, занимающихся деятельностью профессиональной, научной и технической – 68093,0 рубля, финансовой и страховой – 64469,3 рубля, транспортировкой и хранением – 63089,9 рубля», – говорится в сообщении.

Наибольшее увеличение среднемесячной зарплаты отмечалось в организациях, занимающихся деятельностью в области здравоохранения и социальных услуг – на 19,6%, добычей полезных ископаемых – на 14,9%, деятельностью в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – на 14,6%, в строительстве – на 13,9%.

Заметное снижение средней заработной платы наблюдалось в организациях, занимающихся деятельностью административной и сопутствующими дополнительными услугами, – на 4%.

Среднемесячная зарплата работников организаций региона, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, за январь-ноябрь 2018 года составила 56243,5 рубля и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилась на 9,8%.

«Наибольшими темпами росла среднемесячная заработная плата в организациях в области здравоохранения и социальных услуг (119,0%), культуры, спорта, организации досуга развлечений (114,7%), в организациях, занимающихся добычей полезных ископаемых (114,6%)», - уточняется в материале.

Лидирующие позиции за последние 11 месяцев по уровню среднемесячной заработной платы в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, занимали городские округа Лобня – 117328,7 рубля, Химки – 78863,2 рубля, Долгопрудный – 69944,1 рубля; муниципальные районы Ленинский – 64482,9 рубля, Одинцовский – 62966,6 рубля, Щелковский – 55865,3 рубля.

Наибольшими темпами по отношению к соответствующему периоду прошлого года среднемесячная заработная плата росла в городских округах Пущино – 127,3%; Звенигород – 125,8%, Черноголовка –123,2%, в районах: Одинцовский – 113,9%, Богородский – 112,3%, Сергиево-Посадский – 111,3%.

«Самая низкая среднемесячная заработная плата за январь-ноябрь 2018 года среди городских округов наблюдалась в Зарайске (32487,2 рубля), а среди муниципальных районов в Лотошинском (35384,9 рубля)», – заключается в сообщении.