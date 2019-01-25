РИАМО – 25 янв. При строительстве участка Большой кольцевой линии метро от станции «Текстильщики» до станции «Нижегородская» в Москве произошел незначительный прорыв грунта, сообщает РИА Новости.

«При проходке тоннеля метро тоннелепроходческий комплекс встретил «водяную линзу». В результате произошел незначительный прорыв грунта, объемом порядка 10 кубометров» – сказал представитель пресс-службы компании «Мосинжпроект».

Кроме того, метростроители приняли меры по защите тоннеля и уже устраняют последствия происшествия. Пострадавших нет.

Также в пятницу на юго-западном участке Большой кольцевой линии метро началась проходка левого перегонного тоннеля между станциями «Аминьевское шоссе» и «Давыдково». Сегодня на стройке нового кольца метро работают уже 18 проходческих комплексов.