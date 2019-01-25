РИАМО – 25 янв. Сотрудники таможни на посту в столичном аэропорту «Шереметьево» задержали россиянку, которая пыталась провести в кармане джинсов кокаин и марихуану, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы.

На «зеленом» коридоре сотрудниками таможни была остановлена гражданка России 1984 года рождения, прибывшая рейсом Нью-Йорк – Москва.

«В ходе таможенного контроля пассажирка предъявила прозрачную баночку с веществом белого цвета из кармана джинсов, одетых на ней. При дальнейшем досмотре ее багажа, среди личных вещей, была обнаружена салфетка с веществом зеленого цвета растительного происхождения», – отмечается в сообщении.

Проведенные экспресс-анализы обнаруженных веществ дали положительный результат на наличие наркотических средств – кокаин и марихуана, поименованные в списках I и II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в РФ запрещен.

«В действиях гражданки усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Контрабанда наркотических веществ, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства»», – заключается в материале.