РИАМО – 25 янв. В Москве с учетом последних морозов средняя температура превышает климатическую норму почти на 2 градуса, кроме того, в настоящее время уже выпало 93% от месячной нормы осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Тем не менее, это еще не предел. В предстоящие выходные в Москве ожидаются снегопад и метель.

«В Москве уже выпало 39 миллиметров осадков, или 93% от нормы месяца (42 миллиметра). Высота сугробов утром 25 января составила 32 сантиметра, что немного выше нормы (30 сантиметров). Теперь Московскому региону предстоит потепление и снег. С субботы по ночь понедельника выпадет 15-20 миллиметров, со второй половины субботы и в воскресенье снег может быть сильным. Снег этой зимой частое явление, в декабре дней с осадками было 23, в январе - 18», – говорится в сообщении.

В субботу, 26 января, ночью еще без осадков и морозно: в Москве температура колеблется от минус 18 до минус 16 градусов.

Днем пойдет снег, местами его будут сопровождать порывы ветра до 17 метров в секунду и метель. Прогнозируется гололедица.

Обильные снегопады в Москве будут идти, не прекращаясь, в течение 45 часов (с 12 часов 26 января до 9 часов утра 28 января). Выпадет около 20 миллиметров осадков, или почти половина всей месячной нормы. Сугробы вырастут на 20-25 сантиметров и достигнут 55 сантиметров в столице.