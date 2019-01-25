РИАМО – 25 янв. Глава российского правительства Дмитрий Медведев рассказал о планах по созданию специальной программы кредитования для студентов, по мнению премьера, для учащихся вузов должны быть доступны особые условия, сообщает Федеральное агентство новостей.

Медведев уточнил, что кабмин уже готовит постановление о выделении на эти цели дополнительных средств.

«Сейчас у нас готовится проект постановления на эту тему… Чтобы банки не отбивались от студентов, как от наиболее опасной категории заемщиков», – заявил Медведев, который в пятницу встретился со студентами ГИТИСа.

Премьер-министр подчеркнул, что кредитная ставка для студентов будет снижена, правительство консультируется на эту тему со Сбербанком и другими банками.

«Очень важно, чтоб у студента, у абитуриента была возможность прибегнуть к такому кредитованию», – добавил Медведев.

Постановление правительства России по данному вопросу уже готовится, заверил он.

«Думаю, я его очень скоро подпишу», – заключил Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал важность создания максимально комфортных условий для студентов в РФ. Образование в современном мире обязательно должно быть открытым и доступным, считает российский лидер.