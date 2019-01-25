РИАМО – 25 янв. Следственному комитету удалось добиться выплаты большей части задолженности по заработной плате работникам ОАО «АК «Трансаэро», сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В настоящее время расследуется уголовное дело по обвинению бывшего гендиректора ОАО «АК «Трансаэро» и арбитражного управляющего СРО ААУ «Евросиб» в совершении преступлений, предусмотренных статьей 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы», частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата», частью 2 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

«В ходе предварительного следствия установлено, что генеральный директор ОАО «АК «Трансаэро» в период с 4 марта по октябрь 2016 года, имея реальную финансовую возможность для осуществления выплат выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства и задолженности по компенсационным выплатам за разъездной характер, действуя из личной заинтересованности, расходовал денежные средства компании по своему усмотрению, в том числе и на выплаты заработной платы себе в полном объеме», – говорится в сообщении.

В результате преступных действий руководителя авиакомпании задолженность по обязательным выплатам перед подчиненными ему сотрудниками составила около 677 миллионов рублей.

Благодаря совместной работе, проведенной сотрудниками следственного управления, контролирующих и надзорных органов во взаимодействии с конкурсным управляющим удалось добиться установления преимущественного погашения задолженности по заработной плате перед другими видами выплат, а также обеспечить расходование всех поступивших в авиакомпанию денежных средств на выплату задолженности. Результатом проведенной работы стало погашение 5953 работникам задолженности по заработной плате и иным выплатам на общую сумму 625 миллионов рублей.

«Следствием принимаются исчерпывающие меры для полного восстановления трудовых прав граждан и погашения оставшейся задолженности», – уточняется в материале.

Генеральный директор ОАО «АК «Трансаэро» объявлен в международный розыск. Его соучастник - арбитражный управляющий СРО ААУ «Евросиб» заключен под стражу.