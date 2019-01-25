РИАМО - 25 янв. Компания «Аэроэкспресс» не будет отказываться от перевозки пассажиров в столичный аэропорт «Внуково» из-за планов строительства метро в данном направлении, сообщил РИАМО представитель пресс-службы компании.

Ранее СМИ сообщали, что «Аэроэкспресс» может потерять часть пассажиров после строительства метро к аэропорту, замедлить данную тенденцию может снижение стоимости проезда или изменение ценовой политики метрополитена в долгосрочной перспективе.

«Аэроэкспресс» не планирует отказываться от пассажирских перевозок на существующих направлениях, в том числе на Внуковском. Кроме того, на этом направлении мы наблюдаем рост пассажиропотока – 12% в 2018 году», – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что время в пути от новой станции метро до центра столицы с учетом пересадок и остановок составит более часа. Аэроэкспрессы за 35 минут доставляют пассажиров напрямую на станцию метро «Киевская», которая расположена в центре Москвы и откуда можно сделать несколько пересадок.

По его словам, с учетом реконструктивных мероприятий, которые проводятся на Киевском направлении Московской железной дороги, в перспективе время в пути может сократиться до 25 минут, что сделает «Аэроэкспресс» еще более комфортным трансфером. При этом терминал «Аэроэкспресса» находится непосредственно в здании аэропорта «Внуково», что также очень удобно.

«Мы полностью обновили подвижной состав на Внуковском направлении – сейчас по маршруту «Киевский вокзал - аэропорт «Внуково» курсируют современные двухэтажные аэроэкспрессы повышенной комфортности и вместительности. Они оборудованы всем необходимым для удобной поездки в/из аэропорта: багажными полками, мягкими креслами, туалетными комнатами», – дополнил представитель пресс-службы.

Он отметил, что развитая транспортная инфраструктура предполагает наличие разных видов трансфера в аэропорт. Однако аналогичные «Аэроэкспрессу» условия на данный момент не может предложить ни один альтернативный вид транспорта, который осуществляет перевозки между аэропортом и городом.