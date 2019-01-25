РИАМО - 25 янв. Подмосковный Главгосстройнадзор на этой неделе оштрафовал застройщиков на сумму 5,5 миллиона рублей, большинство штрафов были связаны с нарушением требований нормативных документов и строительство без разрешения, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Главгосстройнадзором 21-22 января по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях были вынесены постановления о наложении штрафных санкций на застройщиков на сумму 5,502 миллиона рублей», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора региона Артур Гарибян.

За нарушение требований нормативных документов в строительстве вынесено 21 постановление на 2,056 миллиона рублей, восемь постановлений за нарушение сроков направления извещения о начале строительства на 404 тысячи рублей, четыре постановления на 32 тысячи рублей вынесено за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод.

Также 20 постановлений на 2,08 миллиона рублей за строительство без разрешения, одно постановление на 60 тысяч рублей за нарушение в части предоставления отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств дольщиков, четыре постановления на 200 тысяч рублей за непредоставление документов в ведомство по запросу или предоставление недостоверных сведений.

Кроме того, пять постановлений на 520 тысяч рублей вынесено за неисполнение законного предписания об устранении выявленных нарушений и три постановления на 150 тысяч рублей за неисполнение обязанности по размещению информации в ЕИСЖС.

«В отношении трех строительных компаний вынесено постановление о прекращении производства по делу, пяти компаниям назначено наказание в виде предупреждения», – уточняется в материале.