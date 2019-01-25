РИАМО – 25 янв. 965 икон передали Скопинской епархии в Рязанской области, их задержали на таможенном посту в Подмосковье, святыни прибыли из Греции, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной таможни.

Необычный товар был обнаружен в ходе таможенного досмотра среди так называемых товаров народного потребления (шкатулки, брелоки, сувенирная продукция и прочее).

«Иконы не были задекларированы в установленном порядке, по данному факту в отношении фирмы, ввозившей товар, возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП России («Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров»). Кроме того, в дальнейшем было возбуждено уголовное дело, иконы приобщили к нему в качестве вещественных доказательств и хранили на различных складах», – отмечается в сообщении.

Последним местом хранения был таможенный склад в Калужской области.

Первый заместитель начальника Московской областной таможни Александр Дуров уточнил, что Скопинская епархия обратилась в адрес Федеральной таможенной службы с просьбой о передаче предметов культа.

«Был запущен процесс передачи икон в федеральную собственность, вынесено решение суда, после которого просьба Скопинской епархии была удовлетворена. Московской областной таможне посчастливилось участвовать в церемонии передачи этих икон Русской православной церкви», – добавил он.

Две машины с иконами преодолели порядка 500 километров пути из Калужской в Рязанскую область.

«По результатам проведенной экспертизы установлено, что иконы культурной ценности не представляют, так как изготовлены в XXI веке. Однако, для церкви задержанные предметы составляют большую духовную ценность. Как отметил Епископ Феодорит, иконы распределят по храмам и другим социальным учреждениям», – заключается в сообщении.