РИАМО - 25 янв. В районе 2-го Грайвороновского проезда в столице изменены автобусные маршруты №№29, 334, 725, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«Автобусы №№29, 725 ходят от Кузьминского парка и Ветакадемии до Карачаровского путепровода, от Текстильщиков до 2-го Грайвороновского проезда, далее по Грайвороновской улице до Саратовской улицы», – говорится в сообщении.

Автобусы №334 следуют от Чухлинки по улице Коновалова, Рязанскому проспекту, через улицу Ф. Полетаева и Есенинский бульвар к метро «Кузьминки» (обратно по Зеленодольской и улице Академика Скрябина через метро «Рязанский проспект»). Дальше своим маршрутом – до 91-го квартала Грайворонова.

На юго-востоке столицы в стене здания возникла трещина по адресу: 2-й Грайвороновский проезд, дом 6.