РИАМО – 25 янв. Пожар в квартире жилого дома на Ярославском шоссе в столице потушили, сообщается в Twitter-аккаунте управления информации ГУ МЧС России по Москве.

В 14:46 поступило сообщение о загорании по адресу: Ярославское шоссе, дом 8, корпус 2. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли по указанному адресу. Происходило загорание в квартире на втором этаже 12-этажного жилого дома.

«В 17:32 загорание ликвидировано на площади 10 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве, всего спасено 17 человек, из которых пятерым понадобилась помощь медиков.